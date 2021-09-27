Под Волковыском легковушка сбила велосипедистку

Фото из архива
27 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Волковыском легковушка сбила 18-летнюю велосипедистку. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 25 сентября на пересечении двух улиц в поселке Красносельский Волковысского района. 18-летняя велосипедистка на необозначенном перекрестке собиралась повернуть налево.
Во время маневра ее сбил автомобиль "Хендэ". В ГАИ отметили, что легковушка имела преимущество в движении по отношению к велосипедисту.
В результате аварии девушку с переломом руки, ссадинами и ушибами госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.-0-