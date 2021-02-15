Под Волковыском лоб в лоб столкнулись легковушки

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Волковыском лоб в лоб столкнулись две легковушки, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла около 17 часов 14 декабря на дороге Волковыск - Плебановцы - Дубовцы. 23-летний водитель "Фольксвагена" не учел состояние дороги и неправильно выбрал скорость.
Легковушка оказалась на встречной, где столкнулась с "Маздой". В результате аварии 21-летнюю пассажирку "Фольксвагена" с переломом ключицы госпитализировали.
По факту аварии проводится проверка.-0-