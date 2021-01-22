Под Волковыском на переезде легковушка попала под поезд

22 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Волковыском легковое авто выехало на переезде под поезд. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 21 января на одном из переездов неподалеку от районного центра. Женщина на рулем "Опеля" ехала в сторону поселка Красносельский. На переезде загорелся запрещающий сигнал. Машина остановилась, но потом выехала на пути.

Машинист применил экстренное торможение, сильного удара удалось избежать. 58-летняя женщина отделалась ушибами.

Водитель пояснила, что она остановилась перед переездом, поставила машину на скорость и стала говорить по телефону. В это время ее нога соскочила с педали и легковушка выкатилась на пути.

Стоянка поезда после инцидента составила 66 минут.-0-