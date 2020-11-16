Под Волковыском столкнулись фура и легковушка

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Волковыском столкнулись встречные фура и легковушка. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла вечером 13 ноября на дороге Р44 Гродно - Ружаны - Ивацевичи. Легковая машина "Рено" под управлением 30-летнего водителя двигалась со стороны Волковыска. В какой-то момент она выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой "Вольво".

"В результате ДТП водитель легковушки с травмой головы, переломами плеча и предплечья доставлен в больницу", - сообщили в ГАИ.

Сообщается, что у мужчины - небольшой водительский стаж. Права он получил в июне этого года.-0-