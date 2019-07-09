9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Воложином водитель пассажирского автобуса умер за рулем, из-за случившейся в итоге аварии травмы получили трое пассажиров. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
61-летнему водителю рейсового автобуса плохо стало сегодня днем. "По предварительной информации, около 13.00 автобус съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель умер, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу 85-летняя женщина, 70-летний мужчина и 23-летний парень. Молодого человека после оказания медицинской помощи отпустили домой", - рассказал Сергей Чеботарев.
Правоохранители устанавливают причину смерти водителя. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следователи, эксперты.-0-
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