Под Вороново легковушка переехала пешехода

12 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороновском районе легковушка переехала лежащего на дороге пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 11 марта. Вблизи деревни Подворишки под колесами "Ауди" оказался 52-летний мужчина. Он лежал на дороге, был пьян. На его одежде не было световозвращающих элементов.

В результате пострадавший с переломами госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.

Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в качестве пешехода. Совершал он их и в состоянии алкогольного опьянения.-0-