Под Жабинкой прорвало дамбу

9 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе спасатели ликвидировали прорыв дамбы, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел рано утром 9 сентября. Сообщение о прорыве дамбы у деревни Соколово спасателям поступило в 4.55. Дамба высотой 2,5 м и шириной 5 м находится на водохранилище, которое принадлежит одному из предприятий района. Когда спасатели прибыли на место, вода распространялась по полю в сторону райцентра. На подтопленной территории находился легковой автомобиль.

Работники МЧС организовали работы по укреплению и восстановлению аварийного участка дамбы и пропуску воды по мелиоративным каналам. На 8.15 не зафиксировано подъема воды в системе мелиоративных каналов выше опасных отметок, а также подтоплений населенных пунктов.

Для ликвидации последствий аварии было задействовано 54 человека и 13 единиц техники. Пострадавших нет.-0-