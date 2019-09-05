Под Жабинкой "Волга" сбила 85-летнего велосипедиста

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе водитель легкового автомобиля насмерть сбил 85-летнего велосипедиста, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Авария со смертельным исходом произошла 4 сентября в 21.20 на автодороге Жабинка-Каменец. По предварительной информации, житель райцентра 1949 года рождения возвращался домой на автомобиле "Волга". Примерно в 1 км до въезда в город водитель наехал на велосипедиста, который двигался по проезжей части в попутном направлении, в метре от края дороги. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Авария со смертельным исходом произошла в Жабинковском районе Житель Жабинки 1949 года рождения, управляя автомобилем "Волга", на автодороге Жабинка-Каменец примерно за 1 км до въезда в Жабинку совершил наезд на велосипедиста (личность пока не установлена, мужчина, на вид 70-75 лет), который двигался по проезжей части в попутном направлении в метре от края дороги.

Вскоре его личность была установлена. Погибшим оказался житель Бреста 1934 года рождения. Его велосипед не был оборудован фонарями и светоотражающими элементами.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и медики. По предварительным данным, водитель автомобиля был трезв.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на необходимость проявлять повышенную бдительность в темное время суток. С наступлением осени увеличивается количество ДТП с участием велосипедистов и пешеходов. Граждане в обязательном порядке должны быть обозначены фликерами, а велосипеды оборудованы фонарями и светоотражающими элементами.-0-