Под Жабинкой "Волга" сбила 85-летнего велосипедиста

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе водитель легкового автомобиля насмерть сбил 85-летнего велосипедиста, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
Авария со смертельным исходом произошла 4 сентября в 21.20 на автодороге Жабинка-Каменец. По предварительной информации, житель райцентра 1949 года рождения возвращался домой на автомобиле "Волга". Примерно в 1 км до въезда в город водитель наехал на велосипедиста, который двигался по проезжей части в попутном направлении, в метре от края дороги. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
Вскоре его личность была установлена. Погибшим оказался житель Бреста 1934 года рождения. Его велосипед не был оборудован фонарями и светоотражающими элементами.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и медики. По предварительным данным, водитель автомобиля был трезв.
Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на необходимость проявлять повышенную бдительность в темное время суток. С наступлением осени увеличивается количество ДТП с участием велосипедистов и пешеходов. Граждане в обязательном порядке должны быть обозначены фликерами, а велосипеды оборудованы фонарями и светоотражающими элементами.-0-