Под Житковичами хулиганы сожгли охотничьи вышки и угрожали начальнику хозяйства

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе трое хулиганов сожгли охотничьи вышки и угрожали расправой начальнику охотхозяйства. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Оперативники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД задержали троих мужчин. Их подозревают в нескольких преступлениях. Фигуранты в возрасте от 27 до 32 лет арестованы, возбуждены уголовные дела за хулиганство, насилие и угрозу насилия в отношении должностных лиц, выполняющих служебные обязанности.

В середине мая компанию встретил в лесу Житковичского района начальник местного охотхозяйства. Он потребовал документы, которые позволяют находиться на охотничьих угодьях. Также хотел осмотреть авто - мужчины могли быть причастны к незаконной охоте и перевозить добычу.

"Туристы" отказалась подчиниться и стали угрожать мужчине расправой. "Тот сел в служебный автомобиль и попытался уехать - машину заблокировали. Когда на место была вызвана милиция, молодые люди скрылись. Через некоторое время удалось установить их личности. В последующем у беглецов были изъяты прибор ночного видения, оптический прицел. При обыске дома у одного из фигурантов изъяли охотничье гладкоствольное незарегистрированное ружье. Кроме того, в тот же вечер товарищи сожгли охотничьи вышки", - рассказала Ольга Чемоданова.

Один из задержанных - местный житель, еще двое - его товарищи из столицы и Минской области. Все трое неоднократно привлекались к административной ответственности за мелкое хулиганство, незаконное хранение охотничьего ружья и патронов к нему, мелкое хищение рыбы из пруда хозяйства, а также за неповиновение законному требованию милиционеров. Также в биографии одного из фигурантов две судимости, в том числе за браконьерство.

При расследовании уголовного дела оперативники и следователи установили причастность мужчин и к другим преступлениям. "К примеру, в июне 2016 года двое из них были застигнуты во время незаконной ловли рыбы в закрытом водоеме. Чтобы избежать задержания и ответственности, браконьеры оказали сопротивление и избили одного из охранников", - отметила Ольга Чемоданова.

Сейчас проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по установлению иных эпизодов преступной деятельности арестованных.-0-