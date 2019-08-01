1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне под Жодино мужчина во время уборки дома нашел скелет. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня днем 40-летний минчанин сообщил милиционерам, что нашел человеческий скелет в деревне Трубенок Смолевичского района. Со слов мужчины, он наткнулся на останки, когда убирал заброшенный дом, доставшийся по наследству его супруге.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств.-0-