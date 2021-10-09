Подача пара на два столичных завода прекращена из-за аварии на Минской ТЭЦ-3

Фото nikatv.ru
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подача пара на два завода прекращена из-за аварии на Минской ТЭЦ-3, сообщили БЕЛТА в МЧС.
"Сегодня в 1.25 в результате порыва экранного трубопровода энергетического котла №7 филиала "Минская ТЭЦ-3" РУП "Минскэнерго" в Минске на ул.Омельянюка, 14, прекращена подача пара для обеспечения процесса пастеризации продукции на ОАО "Минский молочный завод №1" на ул.Солтыса, 185, и ОАО "Криница" на ул.Радиальной, 52. Имеется складской запас готовой продукции для обеспечения населения", - рассказали в МЧС.
Предварительное время восстановления подачи пара - 17.00 9 октября. Предполагаемая причина инцидента - износ экранного трубопровода котла.-0-