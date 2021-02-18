18 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Поддельные доллары изъяли у студента одного из могилевских вузов. Молодой человек привез их из Кении. Об этом БЕЛТА сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

Сотрудники милиции выявили двенадцать денежных билетов номиналом по $100 и двенадцать - номиналом по $50 с одинаковыми серийными номерами, низким качеством бумаги и без водяных знаков. "Это вызвало у правоохранителей сомнения в подлинности. По словам студента, он недавно вернулся из Кении, где при обмене валюты получил данные денежные билеты", - отметила Ирина Рачковская.

Изъятые купюры направили на исследование экспертам Могилевского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз. "Во время проведения судебной технической экспертизы документов экспертом было установлено, что все двадцать четыре денежных билета изготовлены не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Также судебный эксперт пришел к выводу, что все красочные изображения денежных купюр, включая элементы защиты, выполнены способом электрофотографической печати", - подчеркнула главный специалист.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело.-0-