12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемого в кражах из административных зданий задержали в Минске, мужчина похитил более Br8 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Советского РУВД Минска задержали жителя Минского района. С сентября 2019 года он совершал хищения в кабинетах административных зданий.

По оперативной информации, безработный 39-летний мужчина на протяжении 9 месяцев приезжал в столицу и занимался кражами. Он заходил в административные здания, находил незакрытые служебные кабинеты и похищал деньги.

"Последний раз мужчина проник в одно из учреждений, взломал дверь гардеробной и похитил из куртки около Br8 тыс. Потерпевший рассказал, что откладывал деньги на покупку квартиры. Сам жил в общежитии и опасался, что их могут украсть, поэтому и носил с собой, - рассказали в милиции. - Правоохранители имеют основания полагать, что мужчина совершил как минимум 10 эпизодов хищений в разных районах столицы. Общий ущерб составляет более Br8 тыс.".

Ранее житель Минского района неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Материалы проверки переданы в Советский РОСК (г.Минска), где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-