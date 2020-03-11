Подозреваемого в краже на Осиповичской АЗС задержали в Гродненской области

11 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области правоохранители задержали подозреваемого в краже на Осиповичской АЗС. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В Осиповичский РОВД поступило сообщение от оператора АЗС, что в помещении заправки нашли барсетку с документами на имя жителя Осиповичского района. Когда мужчина вернулся за своими вещами, он обнаружил, что пропали Br850 и 70 евро. По записям с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого: им оказался 40-летний житель Украины. Мужчина забрал деньги, а уже после передал чужую барсетку оператору.

Благодаря переданной ориентировке подозреваемого через три часа задержали в Ошмянах Гродненской области. В отношении жителя Украины возбуждено уголовное дело.-0-