Подозреваемого в нападении на сельчанку из Докшицкого района задержали

21 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на жительницу Докшицкого района, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Нападение произошло вечером 11 ноября неподалеку от остановки общественного транспорта вблизи деревни Березовка. Злоумышленник нанес женщине несколько ударов по голове, украл сумку с паспортом, мобильником и деньгами, а затем скрылся. Пострадавшая была доставлена в реанимацию. По факту разбойного нападения районный отдел СК возбудил уголовное дело.

Подозреваемого задержали в частном доме в деревне Заболотье Минской области. Им оказался ранее судимый житель Вилейского района Минской области 1957 года рождения. Год назад мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал значительный срок за попытку изнасилования. В настоящий момент с ним проводятся необходимые следственные действия для установления мотива и обстоятельств преступления. Также проводится проверка на возможную причастность мужчины к другим преступлениям.

"Активные поиски преступника осложнялись тем, что преступление произошло в безлюдном месте. В распоряжении оперативников имелись незначительные сведения о приметах нападавшего", - отметил Виталий Сапроненко.-0-