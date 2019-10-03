Подозреваемого в похищении девушки в Бресте заключили под стражу

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. К 29-летнему жителю Брестской области, подозреваемому в похищении 21-летней девушки, применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Звонок о похищении девушки поступил в милицию утром 30 сентября. В результате плана "Перехват" правоохранители обнаружили в Жабинковском районе разыскиваемый автомобиль, подозреваемого и потерпевшую. Следствие установило, что мужчина, находясь вблизи одного из домов по улице Мовсковская в Бресте, затолкал девушку в багажник Volkswagen и увез. Каким-то образом она смогла выбраться и убежать, но молодой человек догнал ее и дважды ударил битой по голове. Брестчанку с телесными повреждениями госпитализировали, она продолжает лечение.

"Следователи провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшую, подозреваемого и свидетелей. Изъяты необходимые предметы, по которым назначен ряд экспертиз", - сказал Дмитрий Иванюк.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-