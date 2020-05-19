Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали на трассе М1 в Кобринском районе

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали на трассе М1 в Кобринском районе подозреваемого в продаже наркотиков, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Автомобиль 21-летнего минчанина сотрудники наркоконтроля остановили вблизи деревни Быстрица. В машине было найдено почти по 100 г мефедрона и амфетамина, а также около 16 г марихуаны. Также обнаружены пакетики и весы для расфасовки запрещенных веществ.

"Молодой человек решил быстро заработать крупную сумму денег и стал курьером интернет-магазина по продаже наркотиков, распространял закладки. За участие в криминальном бизнесе ему грозит уголовная ответственность. Следователи уже дали правовую оценку его действиям", - рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.-0-