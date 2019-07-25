Подозреваемого в смертельном ДТП под Вороново заключили под стражу

25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Вороново заключен под стражу водитель, подозреваемый в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Авария произошла вечером 21 июля на дороге Вороново-Новиянка-Утканы. Около деревни Ковалевщизна "Фольксваген-Пассат" сбил двигавшуюся по правому краю проезжей части в попутном направлении велосипедистку. От полученных травм 58-летняя женщина скончалась на месте.

Водитель легковушки с места аварии скрылся. Об инциденте в правоохранительные органы сообщил сын погибшей: он ехал на велосипеде впереди и заметил скрывающийся автомобиль.

"Во время следственных действий, оперативно-разыскных и поисковых мероприятий был обнаружен автомобиль, оставленный водителем недалеко от станции технического обслуживания. Вскоре был установлен и подозреваемый. Им оказался 35-летний житель одного из агрогородков Вороновского района. В момент задержания (через час после наезда), он находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,3 промилле", - сообщил Сергей Шершеневич. Ранее к уголовной и административной ответственности мужчина не привлекался.

Вороновским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.317 УК).

Для выяснения обстоятельств произошедшего следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев случившегося. Изъяты для исследования следы и вещественные доказательства. Планируется проведение автотехнической и судебно-медицинской экспертиз, следственные эксперименты и проверки показаний на месте, иных процессуальных действий. Подозреваемый заключен под стражу.

В целях полного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств ДТП, следователи продолжают устанавливать водителей и пассажиров транспортных средств, следовавших 21 июля 2019 года по автодороге Вороново-Новиянка-Утканы в обоих направлениях. Оказать помощь в расследовании можно, позвонив по телефонам: 8 (01594) 20362, 8 (015) 72-40-40 или 102.-0-

Фото УСК по Гродненской области