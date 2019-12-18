Подозреваемого в убийстве женщины задержали в Минске

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемый в убийстве женщины, совершенном 17 декабря по ул.Космонавтов в Минске, задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Информация о розыске убийцы была растиражирована в средствах массовой информации и интернете, что способствовало задержанию. Похожего по приметам мужчину увидели на заправке по ул.Короткевича сегодня утром, о чем стало известно сотрудникам патрульно-постовой службы милиции Октябрьского РУВД Минска.

"Милиционеры незамедлительно отреагировали на эту информацию. Во время отработки территории Октябрьского района столицы задержали мужчину в переходе станции метро "Институт культуры" и доставили в Октябрьское РУВД. Личность задержанного установлена. Им оказался неработающий минчанин 1984 года рождения, ранее судимый за хулиганства и убийство с особой жестокостью", - отметила Ольга Чемоданова.

Проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление произошедшего и закрепление доказательств.-0-