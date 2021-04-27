Подозреваемому в убийстве девушки в 2000 году жителю Бобруйска предъявлено обвинение

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 20-летней девушки в 2000 году. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

"По данным следствия, в ночь с 15 на 16 апреля 2000 года на тот момент 21-летний местный житель пришел к одному из домов Бобруйска, где встретил проживавшую там 20-летнюю девушку. Подойдя к ней, подозреваемый нанес девушке несколько ударов и, схватив за одежду, затолкал в подъезд. Уже находясь на лестничной площадке 8-го этажа, мужчина достал нож и нанес им удар потерпевшей. Далее подозреваемый затащил девушку на технический этаж и продолжил наносить множественные удары ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия", - рассказали в СК.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила в результате более 50 ранений.

Долгий период времени местный житель не попадал в поле зрения правоохранителей, однако в середине прошлого года от сотрудников милиции была получена информация о его возможной причастности к совершению данного преступления. В ходе проведения различных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУБОПиК была задокументирована информация, подтверждающая причастность 42-летнего жителя Бобруйска к совершению преступления.

Следователями допрошены подозреваемый и возможные свидетели. С участием задержанного проведены проверки показаний на месте, в ходе которых он рассказал об обстоятельствах совершенного более 20 лет назад преступления, а также указал место, где спрятал орудие преступления. В результате четырехдневных поисковых работ правоохранители обнаружили орудие - немецкий штык-нож. Житель Бобруйска признал свою вину в совершении преступления. В настоящее время назначены необходимые дополнительные экспертные исследования.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-