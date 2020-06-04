Подозреваемую в убийстве двух младенцев минчанку не смогли допросить из-за сильного опьянения

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанную по делу об убийстве двух младенцев минчанку не удалось сразу же допросить из-за того, что она была очень пьяна. Об этом в эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио-Минск" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

"По состоянию на вчера следователям не удалось допросить задержанную женщину. Ее состояние сильного алкогольного опьянения не позволяло это сделать. И только сегодня, буквально непродолжительное время назад, следователи приступили к ее допросу", - рассказала Юлия Гончарова.

Как сообщалось, ночью 3 июня в милицию поступил звонок об обнаружении в одной из квартир Фрунзенского района столицы тел двух младенцев. В милицию обратились знакомые 40-летней минчанки. Та во время употребления спиртного рассказала мужчинам, что в квартире находятся тела ее новорожденных детей.

Тело одного ребенка было обнаружено на балконе. Тело другого младенца, со слов матери, она хранила в морозильной камере. В момент приезда группы женщина пыталась его скрыть.

Правоохранители осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения причины смерти детей.

По данному факту управлением СК по городу Минску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК (убийство). Женщина была задержана. Все обстоятельства произошедшего выясняются.-0-

Тела двух младенцев обнаружены в одной из минских квартир В милицию обратились знакомые 40-летней женщины. Та во время употребления спиртного рассказала мужчинам, что в квартире находятся тела ее новорожденных детей.