Подозреваемую в заражении ВИЧ жительницу Лунинецкого района заключили под стражу

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Лунинецкого района санкционировал в отношении 34-летней местной жительницы применение меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.

Подозреваемой инкриминируется то, что она, заведомо зная о наличии у нее вируса иммунодефицита человека, вступала в половые контакты с мужчинами. Ее действия квалифицированы по ч.1 и ч.2 ст.157 (заражение вирусом иммунодефицита человека) УК. "При санкционировании предложенной следователем меры пресечения прокурор исходил из характеристики личности обвиняемой, общественной опасности содеянного, возможной угрозы продолжения противоправного поведения, которое может поставить под угрозу здоровье и жизнь других людей", - отметили в прокуратуре.

Жительницу Лунинецкого района подозревают в заражении партнеров ВИЧ О своем ВИЧ-положительном статусе 34-летняя женщина узнала в 2013 году. Тогда же ее предупредили о запретах, связанных с профилактикой распространения заболевания, и уголовной ответственности за их нарушение.

Как сообщалось, о своем ВИЧ-положительном статусе женщина узнала в 2013 году. Тогда же ее предупредили о запретах, связанных с профилактикой распространения заболевания, и уголовной ответственности за их нарушение. Тем не менее, от сексуальных контактов с мужчинами она не отказалась и не предупреждала половых партнеров о своем заболевании.-0-