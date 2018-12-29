Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
29 декабря 2018, Сб
0°C
Сплошная облачность EUR 2.4734
USD 2.1598
RUB 3.1128
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин Лукашенко на переговорах с Путиным: многие проблемы надо решать на перспективу
Президент
Лукашенко молодежи: больше, чем дома, вас нигде не ждут
Президент
Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил Br5,6 млрд
Экономика
СОБЫТИЯ ГОДА. ВЕРСИЯ БЕЛТА
Общество
Облачная с осадками погода будет в Беларуси 30 декабря
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Белорусский теннисист Егор Герасимов победил в квалификации турнира в Индии
17:53 Спорт
РЕПОРТАЖ: Страна в форме грозди винограда
17:53 Общество
ГАИ Минска в выходные усилит контроль за нетрезвыми водителями
17:33 Регионы
Воспитанники столичного Детского городка поучаствовали в кинопробах на "Беларусьфильме"
17:29 Общество
МНС проведет конференции по разъяснению норм обновленного Налогового кодекса в регионах
17:27 Экономика
Подозреваемую в заражении ВИЧ жительницу Лунинецкого района заключили под стражу
17:23 Происшествия
Комплекс мероприятий по предупреждению ДТП при обгоне проводят в Гомельской области
17:08 Регионы
Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 января
17:03 Общество
Уголовные дела возбуждены по фактам трех поджогов кладовок в гомельской многоэтажке
16:39 Происшествия
Минстройархитектуры выступает за увеличение доли биржевого экспорта цемента
16:37 Экономика
Число жертв ДТП в России возросло до шести
16:35 В мире
РЕПОРТАЖ: На часах уже 12 без пяти - пора на новогодний шопинг
16:34 Регионы
Правительство утвердило направления и лимиты кредитования госпрограмм в 2019 году
16:33 Экономика
Директора центра по паралимпийским видам спорта будут судить за взятку в $15 тыс.
16:27 Происшествия
Народное шоу, хоровод у пиксельной елки и розыгрыши призов ждут гомельчан в новогоднюю ночь
16:18 Регионы
Форвард Денис Лаптев покидает ФК "Шахтер"
16:18 Спорт
Хоккеисты "Немана" проиграли жлобинскому "Металлургу" в экстралиге
15:58 Спорт
Второй этап Кубка Белорусской федерации биатлона завершился в Новополоцке
15:57 Спорт
"Ганна" открыла второй имиджевый магазин в Витебске
15:42 Регионы
Крупное ДТП в России: три человека погибли, 10 пострадали
15:27 В мире
Все новости
Темы
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Новый год Новый год
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Право на защиту: советы адвоката Право на защиту: советы адвоката
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Подозреваемую в заражении ВИЧ жительницу Лунинецкого района заключили под стражу

Происшествия 29.12.2018 | 17:23
Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Лунинецкого района санкционировал в отношении 34-летней местной жительницы применение меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.

Подозреваемой инкриминируется то, что она, заведомо зная о наличии у нее вируса иммунодефицита человека, вступала в половые контакты с мужчинами. Ее действия квалифицированы по ч.1 и ч.2 ст.157 (заражение вирусом иммунодефицита человека) УК. "При санкционировании предложенной следователем меры пресечения прокурор исходил из характеристики личности обвиняемой, общественной опасности содеянного, возможной угрозы продолжения противоправного поведения, которое может поставить под угрозу здоровье и жизнь других людей", - отметили в прокуратуре.

Жительницу Лунинецкого района подозревают в заражении партнеров ВИЧЖительницу Лунинецкого района подозревают в заражении партнеров ВИЧ
О своем ВИЧ-положительном статусе 34-летняя женщина узнала в 2013 году. Тогда же ее предупредили о запретах, связанных с профилактикой распространения заболевания, и уголовной ответственности за их нарушение.

Как сообщалось, о своем ВИЧ-положительном статусе женщина узнала в 2013 году. Тогда же ее предупредили о запретах, связанных с профилактикой распространения заболевания, и уголовной ответственности за их нарушение. Тем не менее, от сексуальных контактов с мужчинами она не отказалась и не предупреждала половых партнеров о своем заболевании.-0-

Новости по теме
Мужчина подозревается в заражении ВИЧ пяти женщин в Брестской области
Житель Могилевского района подозревается в заражении жены ВИЧ-инфекцией
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Брестская область, прокуратура
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4734 BYN 2.474 BYN 2.49 BYN
USD
2.1598 BYN 2.167 BYN 2.179 BYN
RUB
3.1128 BYN 3.09 BYN 3.115 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко на переговорах с Путиным: многие проблемы надо решать на перспективу
Все видео

Фотоновости

Предпраздничная торговля в Минске
Все фото

Инфографика

Основные праздничные мероприятия в Минске Во всех районах Минска 1 января новогодние гулянья состоятся с 00.00 до 4.00.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Вы - главное достояние Беларуси" - Лукашенко принял участие в благотворительном празднике для детей
Лукашенко на переговорах с Путиным: многие проблемы надо решать на перспективу
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию
Политика
Фото из социальных сетей Парламентская делегация Франции посетит Беларусь в 2019 году
Дружба Беларуси и Китая стала всепогодной - Цуй Цимин
Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы
Экономика
Фото из архива Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил Br5,6 млрд
МНС проведет конференции по разъяснению норм обновленного Налогового кодекса в регионах
Минстройархитектуры выступает за увеличение доли биржевого экспорта цемента
Общество
СОБЫТИЯ ГОДА. ВЕРСИЯ БЕЛТА
РЕПОРТАЖ: Страна в форме грозди винограда
Воспитанники столичного Детского городка поучаствовали в кинопробах на "Беларусьфильме"
Регионы
"Ганна" открыла второй имиджевый магазин в Витебске
ГАИ Минска в выходные усилит контроль за нетрезвыми водителями
Комплекс мероприятий по предупреждению ДТП при обгоне проводят в Гомельской области
Спорт
Анна Гуськова и Владислав Гончаров. Фото "Спортивной панорамы" Лучшими спортсменами 2018 года в Беларуси признаны Анна Гуськова и Владислав Гончаров
Белорусский теннисист Егор Герасимов победил в квалификации турнира в Индии
Форвард Денис Лаптев покидает ФК "Шахтер"
Технологии
БУТБ запустила мобильное приложение
ДОСААФ займется обработкой информации с беспилотных летательных аппаратов
ДНК китайского тигра отправили для сохранения в космос
Культура
ФОТО ГОДА. БЕЛТА
Юные таланты Могилева примут участие в рождественской встрече "Мечты сбываются"
Участники II Европейских игр познакомятся с народным творчеством белорусов
В мире
Фото из vk-аккаунта сообщества "Это Юганск, детка" Число жертв ДТП в России возросло до шести
Крупное ДТП в России: три человека погибли, 10 пострадали
Россия вводит запрет на импорт некоторых украинских товаров
Калейдоскоп
Фото Shutterstock Гороскоп на неделю с 31 декабря по 6 января
В сети появился трейлер фильма "Черное зеркало: Брандашмыг"
Назван самый переоцененный актер Голливуда
Газета 7 дней
На астролога надейся, но сам не плошай
Правила застолья
Вопрос знатокам
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия