11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемые по делу о взрывах фейерверков в Минске заключены под стражу. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока обвинение не предъявлено. У нас на это есть 10 дней, в эти сроки оно будет предъявлено. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу", - сказал Иван Носкевич.

Подозреваемые дают показания, сотрудничают со следствием. "Во многом их показания прольют свет на реальную картину происшествия", - подчеркнул руководитель СК.

Иван Носкевич напомнил, что следователи прорабатывают четыре версии. "Самая очевидная, и она уже находит подтверждение, - о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества", - отметил председатель СК.

"Теперь вопрос другой - они изначально были ненадлежащего качества либо же такими стали. Это сейчас самый актуальный предмет расследования", - проинформировал он.

Каких-либо еще задержаний по этому уголовному делу не было. "Если будет определена вина каких-то еще лиц, мы будем принимать меры процессуального принуждения, - добавил Иван Носкевич. - Картина следствия покажет, что дальше".

Как сообщалось, в ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями: они осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними.

Мужчины (28 и 25 лет) прибыли в Беларусь специально для оказания технической помощи при подготовке к праздничному салюту.

В их действиях, по информации Следственного комитета, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.299 УК (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека).-0-