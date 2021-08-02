Подозреваемые во взрыве на пустыре Заводского района столицы задержаны - СК

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) Уголовного кодекса. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Как сообщалось ранее, вечером 9 июня этого года следственно-оперативная группа выехала на место происшествия после сообщения о получении травм 19-летним молодым человеком и 17-летней девушкой в результате взрыва неустановленного предмета на пустыре в Заводском районе столицы.

С полученными телесными повреждениями минчанин был госпитализирован в учреждение здравоохранения Минска. После проведения многочисленных операций по восстановлению поврежденных конечностей он выписан и проходит амбулаторное лечение. Девушке оказали медицинскую помощь, после чего она отправилась домой.

С привлечением экспертов-взрывотехников центрального аппарата ГКСЭ проведен осмотр места происшествия. Допрошены свидетели случившегося. Для установления обстоятельств произошедшего был назначен ряд экспертных исследований. Согласно полученному заключению экспертов, имел место взрыв, основным зарядом которого являлось бризантное вещество на основе тротила. В ходе осмотра места происшествия изъяты листы с конспектами, в которые было завернуто самодельное взрывное устройство. Изучив конспекты, сотрудники милиции сузили круг подозреваемых и вышли на след причастных к взрыву. Правоохранителям удалось установить учебное заведение, курс и даже конкретную учебную группу.

Следователями в тесном взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, Заводского РУВД Минска и пятого управления (по Минску) ГУБОПиК МВД установлены и задержаны трое подозреваемых, ими оказались молодые люди в возрасте 18 и 20 лет. Все они студенты различных высших учебных заведений страны.

Правоохранителями установлена причастность подозреваемых к изготовлению взрывных устройств различной мощности и осуществлению на территории города Минска и Минского района взрывов.

В ходе проведения обысков по месту жительства задержанных обнаружены и изъяты порошкообразные вещества, различные жидкости, стеклянные колбы и банки, электронные весы и многое другое. В отношении изъятых объектов назначено проведение криминалистических экспертиз, производство которых поручено специалистам ГКСЭ. Изучается содержимое мобильных и электронных устройств, принадлежащих фигурантам. В отношении подозреваемых с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

С участием задержанных проводятся следственные действия, в том числе допросы и проверки показаний на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-