Подозреваемых в серийных кражах из киосков задержали в Могилеве

25 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сегодня ночью с поличным задержали четверых подозреваемых в серийных кражах из киосков города, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

"По версии оперативников, молодые люди в возрасте 19, 20, 24 и 30 лет на протяжении последних двух недель совершили четыре кражи из табачных киосков и торгового павильона мясокомбината", - рассказали в УВД.

Молодые люди проникали в торговые объекты по ночам. Воровали сигареты, напитки, продукты питания.

Общая сумма похищенного устанавливается. Правоохранителям предстоит выяснить причастность подозреваемых к аналогичным кражам.-0-