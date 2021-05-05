5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемый в мошенничестве директор ООО "Спецтехинновация" объявлен в розыск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по городу Минску Екатерину Гарлинскую.

Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По данным следствия, с августа 2020 года по январь 2021-го, являясь директором ООО "Спецтехинновация", мужчина путем обмана должностных лиц пяти лесхозов и завода завладел принадлежащими указанным юридическим лицам денежными средствами на общую сумму более Br250 тыс.

Подозреваемый от имени организации участвовал в процедурах государственных закупок. Являясь победителем, он заключал договоры с заказчиками на поставку различной продукции, в том числе тракторов и станков. Условием заключения договора было внесение частичной предоплаты.

После получения денег от заказчиков фигурант по различным причинам взятые на себя обязательства не выполнял и не намеревался, на их телефонные звонки не отвечал. Все полученные противоправным способом денежные средства он присваивал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Кроме этого, ему заочно предъявлено обвинение по ч.4 ст.211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере) УК. Мужчина объявлен в межгосударственный розыск.

Следователи обращаются к гражданам, располагающим информацией о местонахождении мужчины, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8 (017) 389 55 55 и 8 (044) 500 31 11.-0-

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