Подозреваемый в мошенничестве минчанин задержан в России

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор минского общества с ограниченной ответственностью, который находился в межгосударственном розыске по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере, задержан в Санкт-Петербурге российскими правоохранителями. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что 30-летний минчанин с января 2014 года по сентябрь 2017-го занимал у своих знакомых и коллег денежные средства под различными предлогами: на аренду квартиры, оплату коммунальных услуг, покупку продуктов питания и т.д. Также еще на имена нескольких минчан мужчина просил оформить мобильные телефоны в рассрочку, за которые обещал самостоятельно погашать кредиты. В итоге граждане ничего обратно не получили: ни телефонов, ни денег, ни возврата долгов", - рассказала Наталья Оскирко.

Оперативниками установлено, что на самом деле вырученные обманным путем денежные средства мужчина проигрывал в покер. В общей сложности от его злодеяний пострадали более 10 белорусов, общая сумма причиненного ущерба составила свыше Br100 тыс.

В настоящее время злоумышленник ожидает экстрадиции из России. Фрунзенским районным отделом Следственного комитета города Минска проводится предварительное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество). Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, а также за нарушение эксплуатации транспортного средства.-0-