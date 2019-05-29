29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемый в покушении на убийство егеря в Крупском районе обнаружен погибшим, сообщили БЕЛТА в СК.

По факту покушения на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности было возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.14 п.10 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса). Тело подозреваемого, 59-летнего жителя Борисовского района, обнаружено с огнестрельным ранением. "Обстоятельства смерти устанавливаются. У следствия есть основания полагать, что имел место суицид. Следственные и процессуальные действия по уголовному делу продолжаются", - проинформировали в СК.

Как сообщало ранее следствие, вечером 26 мая инспектор Борисовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и егерь Крупского подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов встретили в лесу вблизи деревни Великие Жаберичи мужчину с охотничьим ружьем в руках. На просьбу предъявить документы на оружие мужчина один раз выстрелил из охотничьего ружья в голову егеря и скрылся в неизвестном направлении. Незамедлительно были вызваны экстренные службы. Потерпевший находится в реанимации.

Следователи совместно с сотрудниками милиции и экспертами провели осмотр места происшествия. Были изъяты стреляная гильза, патрон, другие вещественные доказательства. Назначены комплексная медико-криминалистическая, биологическая, генетическая, баллистическая и иные экспертизы.-0-