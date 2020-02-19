Фото УВД Могилевского облисполкома
Новости темы "Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
19 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемый в сбыте марихуаны задержан в Могилеве, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
"Сотрудники отделения наркоконтроля и противодействия торговле людьми Ленинского РОВД Могилева задержали 36-летнего жителя областного центра. Мужчина подозревается в сбыте марихуаны", - отметили в ведомстве.
В тайнике гаража могилевчанин хранил более 2 кг наркотика. По версии оперативников наркоконтроля, мужчина сбывал марихуану жителям города.
Сейчас мужчина арестован, его действиям дана правовая оценка. По данному факту возбуждено уголовное дело. -0-