Подозреваемый в сообщении о минировании станции метро "Уручье" в Минске задержан

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Сегодня в 19.44 поступило сообщение о минировании ст. Уручье минского метрополитена, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Следственном комитете Республики Беларусь.

По факту заведомо ложного сообщения об опасности Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.340 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками милиции. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств и подробностей происшествия.

Следственный комитет в очередной раз обращает внимание граждан на то, что заведомо ложное сообщение об опасности влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по статье 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь - 7 лет лишения свободы.-0-