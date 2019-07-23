23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемый в убийстве женщины в Гродненском районе прятался от милиции в лесу, его задержали. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В деревне Бондари Гродненского района 21 июля в частном доме было обнаружено тело 61-летней женщины. В убийстве подозревался ее сожитель. В течение всего дня 22 июля сотрудники УВД Гродненского облисполкома, Гродненского РОВД, пограничной группы и департамента охраны вели поиски мужчины.

"Прочесывали заброшенные дома, лес, опрашивали местных жителей. Предполагалось, что подозреваемый покинул дом налегке, поэтому он мог вернуться за теплой одеждой. У его и соседних домов были устроены засады. Около 3.00 23 июля подозреваемый был задержан", - рассказали в милиции.

В беседе с правоохранителями мужчина признался в убийстве. По его словам, причиной стала конфликтная ситуация.-0-