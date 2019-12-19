Подозреваемый в убийстве женщины в Минске раньше был судим за подобное преступление

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства убийства в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Днем 17 декабря в милицию поступило сообщение о том, что около одного из домов на улице Космонавтов в Минске обнаружено тело 49-летней женщины с многочисленными травмами. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Были изъяты в том числе отпечатки пальцев.

"Благодаря слаженной работе правоохранителей и общественности подозреваемый в совершении убийства был задержан сотрудниками милиции в течение суток. Согласно данным, полученным от экспертов, следы пальцев рук, изъятые на месте происшествия, совпали с отпечатками задержанного. Кроме того, подозреваемый ранее уже был судим за убийство, совершенное с особой жестокостью", - проинформировала Екатерина Гарлинская.

Московский (г. Минска) районный отдел СК возбудил уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью (ч. 2 ст. 139 УК). Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Сейчас выясняются причины и условия, способствовавшие преступлению. Следователи назначили экспертные исследования, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

Как сообщалось, подозреваемого в убийстве женщины задержали 18 декабря. Информация о розыске была растиражирована в СМИ и интернете. В итоге похожего по приметам мужчину утром 18 декабря заметили на заправке по улице Короткевича. Милиционеры незамедлительно отреагировали на эту информацию, задержали подозреваемого в переходе станции метро "Институт культуры" и доставили в Октябрьское РУВД. Личность задержанного установлена. Им оказался неработающий минчанин 1984 года рождения.-0-

Подозреваемого в убийстве женщины задержали в Минске Похожего по приметам мужчину увидели на заправке по ул.Короткевича, о чем стало известно сотрудникам патрульно-постовой службы милиции Октябрьского РУВД Минска.