Подписчик экстремистских каналов хранил в столичной квартире ружья, радиостанции, топоры

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У минчанина в квартире найдены два ружья, радиостанции, топоры, газовые баллончики. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"13 октября в ходе отработки жилого сектора сотрудники Фрунзенского РУВД столицы обнаружили в квартире 38-летнего минчанина два ружья с несколькими коробками патронов к ним, радиостанции, топоры, палки резиновые, газовые баллончики, 160 л бензина, электрогенератор, а также огромный запас продуктов длительного хранения. Кроме того, у минчанина имелся лист А4 со списком дел, в числе которых было: "выплатить все долги", "подготовиться к смерти", "заняться физическим здоровьем", - рассказали в ГУВД.

Житель столицы ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, а также в ходе общения с правоохранителями не скрывал того, что подписан на экстремистские Telegram-каналы.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку, действиям минчанина будет дана правовая оценка.-0-