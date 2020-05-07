Подпольное казино обнаружили в Гомельской области

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области пресекли незаконную деятельность нелегального казино, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции МНС по Гомельской области - начальник управления оперативных мероприятий Татьяна Жилинская.

Подпольное казино работало под видом покерного спортивного клуба. Его незаконная деятельность была пресечена в результате совместных действий работников налоговых органов и сотрудников управления Департамента финансовых расследований.

На игровое оборудование - столы, игровые фишки и т.д.- наложили арест.

Экономический суд Гомельской области вынес постановление привлечь предприятие к административной ответственности - штраф в 300 базовых величин (Br8,1 тыс.).-0-