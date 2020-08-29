Подразделения МЧС ликвидируют пожар в Орше

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС локализовали пожар в цехе по производству молочной продукции в Орше, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Twitter-аккаунт МЧС.

Пожар произошел сегодня днем по улице 1 Мая. Дым шел из-под кровли цеха по производству молочной продукции. В 15.43 пожар был локализован, сведений о пострадавших нет, подразделения МЧС продолжают ликвидацию возгорания.

По предварительным данным, на техническом этаже проводились работы, произошло загорание строительного мусора, от него начал тлеть утеплитель. Работы по ликвидации тления утеплителя продолжаются.-0-