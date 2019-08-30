Подрезавшего автобус в Гродно водителя на три месяца лишили прав

30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно водитель легковушки на три месяца лишился прав за то, что подрезал автобус, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Конфликтная ситуация возникла на улице Буденного. Водитель легкового Mercedes подрезал рейсовый автобус, остановился перед ним и заявил, что машина сломалась.
Видео инцидента попало в сеть. Госавтоинспекция тут же начала проверку. Как итог, водителя легковушки за создание аварийной обстановки лишили водительского удостоверения. Водитель автобуса оштрафован за подачу звукового сигнала.
Материалы проверки переданы в Ленинский РОВД Гродно. Будет дана правовая оценка возможного использования нецензурной лексики и неприличных жестов в общественном месте. Как пояснил водитель Mercedes, именно это и стало причиной его бурной реакции.-0-