Подростки на мопеде попали в аварию в Светлогорске

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома
24 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске в ДТП пострадали 17-летний водитель мопеда и его пассажирка, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП случилось 22 августа примерно в 00.02 на перекрестке улиц 50 лет Октября и Ленина райцентра. Предварительно установлено, что 17-летний парень на мопеде "Хорс" не уступил дорогу "Ниссану" (машина ехала по главной дороге) и столкнулся с автомобилем.
В аварии юноша и 17-летняя девушка-пассажир мопеда получили травмы. Их госпитализировали.
В УГАИ отметили, что парень имеет водительское удостоверение категории АМ. Оба пострадавших были в мотошлемах.-0-