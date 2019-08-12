Подростки повредили ограждения пяти могил на кладбище в Кировске

12 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Кировске трое несовершеннолетних местных жителей повредили ограждения пяти могил на местном кладбище, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В милицию обратились минчане, узнав от знакомых о совершенном вандализме. Сотрудники Кировского РОВД установили причастность к правонарушению троих подростков. Как оказалось, в начале августа приятели проходили мимо кладбища, зайдя на его территорию, один из них сбил декоративный шар гранитного ограждения могилы. После этого вандалы стали бить по другим декоративным элементам оград. Таким образом они повредили ограждение на пяти могилах.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. В полной мере по закону ответит 8-классник - ему уже исполнилось 14 лет. За незаконные действия его 11-летних товарищей отвечать придется родителям.-0-