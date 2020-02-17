Подростки стали чаще совершать кражи через мобильный банкинг - МВД

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подростки стали чаще совершать кражи с помощью мобильного банкинга, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные МВД.

По информации министерства, только за первый месяц этого года число хищений с использованием компьютерной техники по сравнению с январем 2019-го выросло в два раза. При этом почти половина - это кражи денег абонентов сотовой связи через мобильный банкинг.

Недавно фигурантом уголовного дела стал 15-летний учащийся столичного профлицея, который похитил Br100 у девушки, с которой познакомился в соцсети. Во время встречи кавалер "вспомнил", что обещал позвонить маме, а деньги на балансе телефона закончились. Девушка любезно предложила свой мобильный.

Звонить парень, как оказалось, не собирался. Он активировал на телефоне знакомой предоставляемую оператором сотовой связи услугу мобильного банкинга, которая позволяет совершить платежные операции с лицевого счета абонента и получить лимитированный микрозайм. Спустя какое-то время девушка поняла, что стала жертвой обманщика, и обратилась в милицию. По предварительной информации, так парень действовал на свиданиях уже не один раз.

Сумма, поступившая хозяину гаджета, обычно в несколько касаний переводится на абонентские номера или банковские счета злоумышленника. Туда же могут уйти и средства с баланса мобильного телефона. Все это занимает пару минут. Ничего не подозревающие жертвы остаются без денег. Они вынуждены погашать микрозайм вместе с процентами и вносить абонентскую плату за использование мобильного банкинга.

Как отметил начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики МВД Сергей Янковский, развитие интернета, мобильной связи и социальных сетей ведет к увеличению числа преступлений в сфере высоких технологий среди несовершеннолетних. "И если число подростковых краж за последние пять лет снизилось в два раза, то количество хищений с использованием компьютерной техники, наоборот, выросло в 3,7 раза: с 38 в 2015 году до 144 в 2019-м", - добавил он.

В МВД напоминают: статьей 212 Уголовного кодекса за это преступление предусмотрена ответственность от штрафа до лишения свободы на 15 лет.

Чтобы не стать жертвой злоумышленника, в министерстве советуют соблюдать элементарные правила безопасности. В первую очередь - не давать в руки свой телефон или сим-карту незнакомым или малознакомым людям. Если же вы очень хотите помочь человеку, который просит воспользоваться вашим телефоном, наберите сами нужный номер и только тогда передавайте гаджет в чужие руки. После этого обязательно контролируйте все действия, которые производятся с устройством.-0-