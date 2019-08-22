Подростки в Минске похищали сим-карты и брали на них микрокредиты

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске правоохранители задержали подростков, которые похищали сим-карты у прохожих и брали на них микрокредиты, сообщила БЕЛТА сотрудник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

17-летний житель столицы и его 16-летняя подруга после школы решили немного подзаработать: они стали похищать сим-карты одного из сотовых операторов и оформлять на них микрокредиты в размере Br100.

"Молодые люди подходили к прохожим и просили якобы позвонить. Создавая иллюзию разговора, парень незаметно доставал сим-карту, а сотовый возвращал владельцу. После этого в дело вступала его 16-летняя подруга. Она оформляла микрокредиты на сим-карту, а полученные деньги переводила другому товарищу с условием, что он впоследствии ей их отдаст. По такой схеме компания работала около месяца. От действий злоумышленников пострадали четыре гражданина. Причиненный ущерб составил Br400. Как признались молодые люди, они думали, что уследить за перемещением денег будет невозможно", - рассказала Дарья Бабок.

Материалы дела переданы в СК.-0-