Подростки вынесли пять старых телевизоров из дачного дома в Лельчицком районе

20 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трое подростков из Лельчицкого района попались на краже старых телевизоров, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Житель одной из деревень района сообщил в местный РОВД о краже. Предположительно с 16 по 19 марта, неизвестный взломал оконную раму и вынес из его дачного домика пять телевизоров "Рекорд", "Березка", "Горизонт" и "Витязь" советского производства, а также стационарный телефон.
"Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних быстро установили неизвестных, которым понадобилось чужое добро. Ими оказались трое местных юношей, не достигших совершеннолетия. Двое из них ранее попадали в поле зрения милиции по фактам употребления спиртного", - рассказали в УВД.
По данным правоохранителей, таким образом ребята решили профинансировать отдых на природе. Украденные телеприемники они разобрали на запчасти, содержащие цветной металл, и сдали как вторчермет. Вырученные деньги потратили на сигареты и мясо для шашлыка.
Материалы проверки переданы в Лельчицкий РОСК для дачи правовой оценки.-0-
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