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27 октября 2021, 13:57

Подростки вырвали и разбросали несколько дорожных знаков в Добруше

Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома

27 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добруше два подростка вырвали из земли и разбросали дорожные знаки, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел в ночь на 14 октября. 15-летний учащийся местной школы вместе с 17-летним лицеистом вырвали из земли и разбросали пять дорожных знаков на ул.Крестьянской райцентра. Зачем, для чего - пояснить подростки не смогли. "По месту учебы парней даже хвалят, в криминале не замечены, в общественной жизни участвуют", - рассказали в УВД. 25 октября по факту злостного хулиганства возбуждено уголовное дело.

Правоохранители напомнили, что уголовная ответственность за такое хулиганство так же, как и за мелкое, наступает с 14 лет, потому что данное правонарушение и преступление представляют повышенную общественную опасность.

Исполняющий обязанности начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Андрей Майсейков обратил внимание, что хулиганство - это общественно опасное активное поведение. Практика показывает, что нередко тот, кто хулиганит, не осознает последствий и ответственности, которая может наступить.

Так, 19 октября 52-летний рабочий гомельского предприятия в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло оконной рамы в одной из квартир многоэтажки по ул.Ильича областного центра. Хозяйка молчать не стала, сообщила об этом в милицию. В результате возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК.

В агрогородке Глушковичи Лельчицкого района 35-летняя сельчанка повздорила с местным жителем. Женщина взяла топор и повредила в доме мужчины имущество. Ущерб он оценил в сумму чуть менее Br2 тыс. И в этом случае возбуждено уголовное дело за хулиганство.

"За уничтожение или повреждение чужого имущества либо отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом хулиганство предусмотрены общественные работы, штраф, исправительные работы на срок до двух лет, арест, ограничение свободы до двух лет или лишение свободы до трех лет", - прокомментировали в УВД.

В отделении информации и общественных связей констатировали, что большинство хулиганов дебоширят под влиянием алкоголя: "В этот момент "герой" не осознает последствий, которые могут наступить. Важнее проявить и продемонстрировать свою пьяную удаль и бесчинство. Но состояние алкогольного опьянения является отягощающим обстоятельством".

Так, ночью 3 октября в Калинковичах около одного из магазинов двое пьяных жителей райцентра избили мужчин. Те сообщили в правоохранительные органы. 23-летнего и 28-летнего парней задержали. Они проходят фигурантами по уголовному делу о злостном хулиганстве.

Отвечать перед законом придется и 36-летнему неработающему, избившему в магазине по ул.Кожара Гомеля 23-летнего парня, а также 44-летнему рабочему завода, который в областном центре поднял руку на 13-летнюю школьницу. При этом ранее мужчина был судим за убийство.

Не редкость в настоящее время и хулиганство, связанное с повреждением автотранспорта - проколотые колеса, разбитые стекла, поцарапанные или помятые кузова. Наверняка в каждом дворе были такие случаи. Например, летом возле одного из домов по ул.70 лет БССР в Гомеле было повреждено стекло в Daewoo. Неизвестный тогда же повредил и окно многоэтажки. Оперативники установили личность правонарушителя. 20 октября на 36-летнего хулигана возбуждено уголовное дело.

А 24 октября в Светлогорске разбушевался 36-летний неработающий. Возле одного из домов по ул.Калинина он из начал бить по машинам, припаркованным во дворе. Пострадали элементы кузова в "Лексусе", "Митсубиси", "Вольво", "Ауди". Сотрудники патрульно-постовой службы милиции РОВД задержали мужчину. Результат - возбуждение уголовного дела.

Правоохранители обратили внимание, что порой на дефицитных дворовых парковках разворачивается настоящая "война". Однако даже малая "шалость" - будь то прокол или порез колеса авто соседа - не остается безнаказанной.

"Многие дворовые территории сегодня оборудованы системами видеонаблюдения. Большинство граждан уже сделали для себя вывод, что затраты на установку камер несоизмеримы с ущербом, который можно понести из-за хулиганских действий. Даже сам вид видеокамер вполне может остановить хулигана. К тому же с их помощью ускоряется поиск злоумышленника", - подчеркнул Андрей Майсейков. Он сделал акцент и на том, что таких "героев" любят снимать на свои смартфоны и случайные свидетели. А качество съемки некоторых телефонов на сегодня может составить конкуренцию даже стационарной камере. Плюс автомобиль с видеорегистратором, срабатывающим на движение, - уже далеко не редкость.

"Все это позволяет впоследствии найти и идентифицировать хулигана. К тому же после размещения видео в интернете многие из них сами бегут в милицию покаяться в содеянном", - уточнил Андрей Майсейков. Он добавил, что помощь людей в борьбе с хулиганами неоценима для правоохранителей.

"Не стоит забывать и о том, что помимо неприятностей в виде административного или уголовного процесса хулигану придется возмещать не только причиненный материальный ущерб, но зачастую и расходы, связанные с компенсацией морального вреда потерпевшим", - заключили в отделении информации и общественных связей.-0-

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