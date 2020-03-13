Подростков, подозреваемых в повреждении иномарки под Минском, нашли после публикации в СМИ

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подростков, подозреваемых в повреждении иномарки под Минском, нашли после публикации в средствах массовой информации, сообщили БЕЛТА в МВД.

Инцидент случился днем 10 марта вблизи садового товарищества "Заподгорье". У автомобиля Mercedes были разбиты стекла, фары, фонари, были оторваны зеркала, помят кузов и пробиты колеса. Хозяин машины еще в 2019 году отдал ее ремонтировать знакомому. Сначала автомобиль стоял на территории садового товарищества, однако впоследствии его припарковали у обочины дороги.

Информация о розыске несовершеннолетних, которые могут быть причастны к повреждению автомобиля в Минском районе, появилась 10 марта. "Уже на следующий день личности ребят установили оперативники Ждановичского отдела милиции. И исключительно благодаря звонкам неравнодушных граждан. Выяснилось, что подростки действительно в разной степени имеют отношение к происшествию", - рассказали в МВД.

Всем школьникам от 13 до 15 лет. Они живут и учатся в столице, не привлекались к ответственности и не состоят на профилактических учетах. "Несколько раз они приезжали в Минский район поиграть в заброшенном пионерском лагере, который находится недалеко от садового товарищества "Заподгорье". По пути неоднократно обращали внимание, что Mercedes уже длительное время стоит на одном месте, и однажды решили его разнести. Это увидела прохожая и сообщила нам", - отметил начальник уголовного розыска Ждановичского отдела милиции Дмитрий Мироненко.

Теперь правоохранительные органы выясняют роль каждого участника инцидента. Кто-то из них ломал автомобиль, а некоторые снимали это на видео, которое затем выложили на своих страницах в соцсети. Все материалы проверки переданы следователям, которые и дадут правовую оценку действиям подозреваемых. По факту злостного хулиганства возбуждено уголовное дело.-0-