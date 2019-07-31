Подросток бросил прокатный велосипед в Свислочь и стал фигурантом уголовного дела

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено в отношении подростка, который бросил прокатный велосипед в Свислочь, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

В Telegram-канале Следственного комитета опубликовано видео, на котором 14-летний парень бросает велосипед в воду на ул. Зыбицкой в Минске.

"Согласно заявлению, поступившему от компании, занимающейся прокатом велосипедов, стоимость поврежденного имущества - Br728, - отметили в комитете. - Момент совершения преступления фиксировался на камеру мобильного телефона приятелем подозреваемого. Впоследствии видео было размещено в одной из социальных сетей".

Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Ответственность за действия, предусмотренные ст.339 УК, наступает с 14 лет.

Видеозапись приобщена к материалам дела. Парень задержан сотрудниками уголовного розыска.-0-