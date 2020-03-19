Подросток из Каменецкого района покушался на убийство отца

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе 17-летний парень с топором набросился на своего отца, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Семейная драма разыгралась вечером 26 февраля. Между 52-летним мужчиной и его сыном произошла ссора. В пылу гнева парень ударил отца топором по голове. После этого, думая, что он скончался, ушел в другую комнату. В это время дома была мать парня, она вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Благодаря своевременным реанимационным мероприятиям мужчина выжил.

Юноше предъявлено обвинение в покушении на убийство. Он заключен под стражу.

Потерпевший продолжает лечение в учреждении здравоохранения. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Расследует уголовное дело управление Следственного комитета по Брестской области.-0-