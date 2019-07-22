Подросток из Волковыска избил мужчину до потери сознания и забрал велосипед

22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе подросток избил мужчину до потери создания. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в одной из деревень. 58-летний мужчина на велосипеде ехал на кладбище, чтобы посетить могилу отца. На одном из подъемов он присел отдохнуть. "Мимо проходила компания молодых людей. Обмен репликами привел к конфликту. Наиболее активный из копании несколько раз ударил мужчину кулаком по голове, от чего тот потерял сознание", - рассказали в милиции. Нападавший забрал у пострадавшего велосипед.

Очнувшись, мужчина обратился за помощью. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался ученик 10-го класса одной из школ Волковыска, характеризующийся с отрицательной стороны. Похищенный велосипед изъят.-0-