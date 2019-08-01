Подросток на скутере попал под поезд в Шклове

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожном переезде в Шклове 15-летний подросток на скутере попал под грузовой поезд. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел сегодня около 16.50. "По предварительным сведениям, парень пытался пересечь пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом. Однако не рассчитал скорость и врезался в товарняк", - проинформировала Ольга Чемоданова.
В тяжелом состоянии он доставлен в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.-0-
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