Подросток напал с ножом на таксиста в Полоцком районе

30 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе 17-летний парень напал с ножом на водителя такси и сбежал, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

В Полоцкий РОВД 29 октября от диспетчера службы такси поступило сообщение о нападении на таксиста на трасе возле деревни Бездедовичи. Сотрудникам милиции водитель рассказал, что он находился возле ресторана "Двина", к нему подошел пьяный молодой человек и попросил довезти до деревни Фариново. Денег при себе у парня не было, поэтому в залог он предложил свой мобильный телефон.

Когда такси проезжало через промзону Новополоцка, пассажир сказал, что ему плохо, и попросил остановить авто. После остановки парень достал из кармана нож и нанес им два удара в область головы таксиста, требуя отдать его телефон. Между мужчинами завязалась драка, позже нападавший сбежал.

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении нападения. Им оказался 17-летний ранее судимый житель агрогородка Рудня.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, парень задержан.-0-