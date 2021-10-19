Подросток ограбил продавца вейпа в Минске

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подросток ограбил продавца электронной сигареты - вейпа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Вечером 16 октября школьник сообщил во Фрунзенское РУВД Минска об ограблении. Он рассказал, что продавал электронную сигарету через интернет, а при встрече потенциальный покупатель сбежал с товаром, не расплатившись.

Вскоре патрульный наряд по приметам задержал 15-летнего жителя Воложинского района. Выяснилось, он приехал в Минск вместе с друзьями отметить свой день рождения. Захотел приобрести вейп и откликнулся на объявление. Похитить же устройство решил во время его проверки на предмет исправности.

В отношении парня возбуждено уголовное дело за грабеж.

По информации ГУВД, с начала года в Минске зарегистрировано 10 таких фактов. Многие юноши считают подобные действия своеобразной игрой и совершают их ради хайпа, отмечают правоохранители.-0-