Подросток под видом девушки вымогал у виртуального собеседника деньги

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе 23-летний местный житель обратился в милицию с заявлением о вымогательстве, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Молодой человек переписывался в социальной сети с привлекательной девушкой. В доверительной беседе он поделился сугубо личной информацией. Позже за нераспространение этих сведений подруга по переписке стала вымогать у парня деньги. За молчание он перечислил ей около Br300.

На обидчицу житель Ивацевичского района пожаловался в милицию. Правоохранители установили, что под видом привлекательной девушки скрывался 15-летний юноша.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.208 (вымогательство) УК.-0-